Arsenal goleia Newcastle e segue na briga pela liderança da Premier League

Kai Havertz (D) comemora o gol marcado na vitória sobre o Newcastle - Foto: Justin Tallis/AFP via Getty Images

A briga pela liderança da Premier League está acirrada. Em boa atuação no Emirates Stadium, em Londres, o Arsenal goleou o Newcastle por 4 a 0 e segue na briga pelo título do Campeonato Inglês. Botman, contra, Havertz, Saka e Kiwior anotaram os gols da vitória dos Gunners nesta 26ª rodada da competição. Pelo lado dos visitantes, Willock anotou o gol de honra na reta final da partida neste domingo (24).

Dessa maneira, o Arsenal chegou aos 58 pontos e se manteve na terceira posição da Premier League. No entanto, o líder Liverpool, com 60, e o vice-líder Manchester City, com 59, também venceram seus compromissos nesta 26ª rodada e não houve alteração na tabela.

Por outro lado, o Newcastle viu sua sequência de quatro jogos de invencibilidade chegar ao fim. Assim, a equipe segue com 37 pontos, na 8ª posição. A diferença para o Tottenham, primeiro time dentro da zona de classificação para as próximas competições europeias, é de 10 pontos.

Arsenal x Newcastle

O Arsenal foi superior e construiu boa vantagem no primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Saka, o zagueiro Botman mandou contra a própria rede e abriu o placar para os Gunners aos 18 minutos. Logo depois, aos 23, Havertz ampliou após bom lançamento de Jorginho.

Mesmo com a vitória encaminhada, o Arsenal manteve o ritmo de jogo na segunda etapa e construiu a goleada. Dessa maneira, Saka driblou o marcador dentro da área e finalizou cruzado para anotar o terceiro aos 19. E, apenas cinco minutos depois, o lateral-esquerdo Kiwior transformou a vitória em goleada após cobrança de escanteio de Rice. Por fim, o Newcastle chegou ao gol de honra com Willock, que aproveitou cruzamento da esquerda e, de cabeça, diminuiu o placar nos momentos finais da partida.

Jogos da 26ª rodada do Campeonato Inglês

Quarta-feira (21/2)

Liverpool 4×1 Luton Town

Sábado (24/2)

Aston Villa 4×2 Nottingham Forest

Crystal Palace 3×0 Burnley

Manchester United 1×2 Fulham

Brighton 1×1 Everton

Bournemouth 0x1 Manchester City

Arsenal 4×1 Newcastle

Domingo (25/2)

Wolverhampton x Sheffield United – 10h30

Segunda-feira (26/2)

West Ham x Brentford – 17h

