Vasco não convence, mas vence e segue no G-4 do Carioca

O Vasco segue vivo na disputa por uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. O Gigante da Colina sofreu, mas venceu o Volta Redonda por 2 a 1, neste sábado (24), no Espírito Santo, pela 10ª rodada da Taça Guanabara. Zé Gabriel e Vegetti marcaram os gols do Cruz-Maltino, enquanto MV descontou para o time da Cidade do Aço.

Com o resultado, o Vasco chegou aos 19 pontos e ocupa o quarto lugar na classificação. O Gigante da Colina volta a campo no próximo sábado (2), contra a Portuguesa-RJ, em São Januário, pela última rodada, e depende apenas de si para chegar à semifinal do Carioca. Já o Volta Redonda é o nono, com nove, e encerra contra o Nova Iguaçu, no mesmo dia.

Vasco sai na frente, mas não convence

Não foi uma grande exibição do Vasco. O Cruz-Maltino controlou a posse de bola, mas faltava criatividade para criar jogadas e chegar com perigo ao gol adversário. Payet, um dos poucos lúcidos dentro de campo, conseguia tirar um coelho da cartola às vezes, mas o ataque não correspondia com David e Vegetti. Na reta final da primeira etapa, o Voltaço cresceu e incomodou, mas no apagar das luzes o Gigante da Colina abriu o placar com Zé Gabriel, aos 46, de cabeça.

Vegetti decide e garante três pontos

O panorama não mudou no segundo tempo. O Vasco tinha dificuldades para concluir as jogadas, enquanto o Volta Redonda tentava explorar o erro vascaíno. David perdeu grande chance após receber passe genial de Payet e, pouco depois, foi substituído sob vaias. O Voltaço, por sua vez, cresceu e aproveitou o nervosismo do rival para empatar com MV, aos 17, de cabeça.

Porém, a tensão durou pouco tempo. Mais uma vez pelo alto, o Vasco encontrou o caminho das redes e voltou a frente do placar, aos 26, com Vegetti. Na reta final, o Volta Redonda ficou com um a menos após MV, o autor do gol, receber cartão vermelho direto por conta de uma entrada dura em Medel. Em desvantagem, o Voltaço não teve pernas para reagir.

Vasco 2 x 1 Volta Redonda

10ª rodada da Taça Guanabara

Data: 24/02/2024

Local: Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo

VASCO: Léo Jardim; João Victor (Sforza, min. 19’/2ºT), Medel e Léo; Puma Rodríguez (Robert Rojas, min. 19’/2ºT), Zé Gabriel (Rossi, min. 25’/2ºT), Galdames, Payet (Mateus Carvalho, min. 44’/2ºT) e Lucas Piton; David (Adson, min. 20’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

VOLTA REDONDA: Paulo Henrique; Wellington Silva (Raphinha, min. 36’/2ºT), Bruno Barra, Michel e Sanchez; Danrley (Juninho, min. 43’/2ºT), Henrique Silva (Riquelmo, min. 18’/2ºT), Robinho (Julio César, min. 25’/2ºT) e Berguinho (Léo Silva, min. 17’/2ºT); MV e Ítalo. Técnico: Siston

Gols: Zé Gabriel, aos 46? do 1º tempo (1-0); MV, aos 17? do 2º tempo (1-1); Vegetti, aos 26? do 2º tempo (2-1)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Assistentes: Michael Correia e Diego Luiz Couto Barcelos

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Cartões amarelos: Puma Rodríguez, Zé Gabriel e Lucas Piton (VAS); Henrique Silva (VRE)

Cartão vermelho: MV (VRE)

