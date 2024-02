Internacional x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio chega ao Gre-Nal 441 após goleada sobre o Santa Cruz-RS -.FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA - (crédito: FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA) Jogada10 Jogada10

Internacional e Grêmio entram em campo na noite deste domingo 25), às 18h (de Brasília) para a disputa do Gre-Nal 441. O jogo vale pela décima rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. Como ambos estão classificados, o resultado vale para que, além da vitória sobre o arquirrival, pela disputa da primeira posição geral da competição antes do mata-mata.

Ao Grêmio, a vitória faz com que a equipe volte à liderança. A equipe soma 20 pontos, dois a menos que o Colorado. Para o Internacional, com 22 pontos, superar o Tricolor garante, com uma rodada de antecipação, a melhor campanha da primeira fase.

Onde assistir

O canal Premiere transmite pelo sistema pay-per-view.

Como chega o Internacional

Melhor campanha na competição, o Internacional, inegavelmente, faz um início de ano quase impecável. Por isso, chega ao clássico com status de favorito. Com apenas três gols sofridos e o total de 17 marcados, o clube tem no equilíbrio a sua marca. Para o clássico, o técnico Eduardo Coudet terá a volta de Maurício. Na defesa, contudo, há dúvida entre Robert Renan e Mercado.

Como chega o Gremio

O time de Renato Portaluppi chega vindo de goleada por 6 a 2 sobre o Santa Cruz na rodada passada. Por isso, a confiança em outra grande atuação e a volta à ponta da tabela é grande. Recém-contratado, o atacante Diego Costa pode ser a surpresa na escalação. entretanto, a possibilidade maior é que André inicie o jogo.

LEIA MAIS: Confira a classificação do Campeonato Gaúcho

INTERNACIONAL x GRÊMIO

Campeonato Gaúcho – 10ª rodada

Data e Horário: 25/2/2024, 18h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan (Mercado) e Renê; Aránguiz, Mauricio, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Du Queiroz, Pepê, Villasanti e Cristaldo; Pavón e André (Diego Costa). Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Anderson Daronco

Auxiliares: Rafael da Silva Alves e Maira Mastella Moreira

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.