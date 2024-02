Novamente decisivo, Vegetti garante estar 100% fisicamente

Vegetti marcou o gol da vitória sobre o Voltaço - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

Pelo segundo jogo seguido, Vegetti decidiu uma vitória do Vasco, neste sábado (24), ao marcar o gol da vitória sobre o Volta Redonda, por 2 a 1. O argentino, que vem se recuperando de uma fratura na costela, jogou no sacrifício os últimos confrontos, mas garante que já se sente nas melhores condições físicas.

O jogador não revelou, primeiramente, que tinha tamanhas dores. Ele chegou a receber críticas por não marcar gols nos primeiros jogos do ano, mas se redimiu com dois tentos no clássico contra o Fluminense. Agora, ele deixou o Cruzmaltino a um passo da semifinal do Estadual, com o bom resultado em Cariacica.

“Fico muito feliz pela vitória, mas a gente sabe que não fez um bom jogo. Não jogamos o que estamos acostumados a jogar. No segundo amistoso no Uruguai (durante a pré-temporada), eu sofri uma lesão na costela e sofri muito, é muito doloroso. Contra o Bangu eu joguei, contra o Nova Iguaçu falei no aquecimento que não podia jogar, mas entrei como podia. Contra o Flamengo, também joguei como podia e, contra o Fluminense, não estava 100%. Agora, me sinto 100%”, disse o ‘Pirata’.

Depois do triunfo pelo Carioca, o Vasco volta a jogar na próxima terça-feira, quando visita o Marcílio Dias, pela Copa do Brasil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.