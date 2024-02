Benfica x Portimomense: onde assistir, escalações e arbitragem

Benfica é o líder do Campeonato Português - Foto: Filipe Amorim/AFP - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Líder do Campeonato Português, o Benfica defende a liderança neste domingo (25), contra o Portimonense, em Lisboa. As Águias entram em campo às 15h30 (de Brasília), no Estádio da Luz, pela 23ª rodada do Campeonato Português, com força máxima. Além da importância da vitória, o time comandado por Roger Schmidt tem a oportunidade de pressionar o vice-líder Sporting, que tem a mesma pontuação, e entra em campo logo depois.

Veja a classificação do Campeonato Português!

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do canal Star + (plataforma de streaming).

Como chega o Benfica?

Embalado com três vitórias nos últimos cinco jogos, o Benfica aposta na força dentro de casa para defender a liderança. As Águias marcaram cinco ou mais gols em duas das últimas cinco partidas no Estádio da Luz, além de defender um retrospecto positivo contra o Portimonense desde 2021, quando sofreu a última derrota para a equipe de Portimão.

No primeiro turno, o Benfica venceu o Portimonense, em Portimão, por 3 a 1. Para o duelo em Lisboa, o técnico Roger Schmidt tem apenas uma baixa: o lateral Juan Bernat. O treinador alemão deve escalar a equipe com força máxima e aposta no setor ofensivo que conta com nomes como João Mário, Rafa Silva e Di María, além do centroavante Tengstedt.

Como chega o Portimonense?

O Portimonense vive um momento bastante diferente do Benfica. O time de Portimão é o 14º colocado com 22 pontos e briga contra o rebaixamento para a segunda divisão portuguesa. Sem vencer há quase um mês, quando derrotou o Boavista por 4 a 1, fora de casa, a equipe comandada pelo técnico Paulo Sérgio tenta surpreender o líder para recuperar a moral na competição.

Benfica x Portimonense

23ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: 25/02/2024, às 15h30 (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

Benfica: Anatoliy Trubin; Alexander Bah, António Silva, Nicolás Otamendi e Felipe Morato; Orkun Kökçü e João Neves; João Mário, Rafa Silva e Ángel Di María; Casper Tengstedt. Técnico: Roger Schmidt

Portimonense: Kosuke Nakamura; Igor Formiga, Pedrão, Alemão e Filipe Relvas; Dener, Gonçalo Costa e Carlinhos; Sylvester Jasper, Hildeberto Pereira e Helio Varela. Técnico: Paulo Sérgio

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Francisco Pereira e Nuno Pires

VAR: Cláudio Pereira

