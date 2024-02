Pouso Alegre x Cruzeiro: Onde assistir, escalações, arbitragem

Cruzeiro encerra a preparação para o jogo da manhã deste domingo contra o Pouso Alegre - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

O Cruzeiro pode confirmar a sua classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro. Às 11h (de Brasília), no Parque do Sabiá, em Uberlândia, visita o Pouso Alegre. O time tem 13 pontos, em segundo lugar no Grupo A. Porém, com um simples empate garante pelo menos a vaga como melhor segundo entre os três grupos. Contudo, o objetivo é vencer para reassumir a liderança, que está com o Tombense (15 pontos). Mas também assumir o primeiro lugar geral, que dá vantagem nas fass decisivas. O Pouso Alegré é o lanterna do Grupo B, com seis pontos. Dessa forma, precisa vencer para se afastar do fantasma do rebaixamento.

Este jogo será em Uberlândia pois o Pouso Alegre aceitou uma proposta de empresários para tirar este jogo do Manduzão e levar para o Parque do Sabiá.

Veja a qui a tabela de classificação do Campeonato Mineiro

Onde assistir

O canal Premiere transmite o jogo a partir das 11h (de Brasília).

Como está o Pouso Alegre

O treinador Gustavo Brancão contará com dois reforços importantes para esse jogo de vida ou morte para o Rubro-Negro. O apoiador Lucas Nathan se recuperou da lesão no tornozelo direito, treinou bem e está confirmado. O outro é o atacante Thiaguinho, livre das dores na coxa. Com isso Brancão deve apostar num esquema 4-2-3-1, apenas com Thiaguinho na frente. E bem postado defensivamente, já que o time foi mal na rodada passada, quando foi goleado pelo Athletic por 4 a 1.

Como está o Cruzeiro

Nicolás Larcamón não contará com o atacante Fernando, machucado. Já João Pedro está afastado por outro motivo. Ele foi visto numa festa no dia seguinte ao vexame que foi a eliminação do Cruzeiro para o Sousa na Copa do Brasil. Assim, não se sabe se ele foi resguardado das críticas da torcida ou levou uma punição. Em compensação, o lateral-esquerdo Marlon, o meia Matheus Pereira e o volante Lucas Romero após cumprirem suas suspensões na vitória sobre o Democrata na rodada passada, estão de volta. Já Lucas Villalba e Cifuentes estão na relação dos jogadores aptos para a partida e podem ir a campo.

POUSO ALEGRE X CRUZEIRO

7ª Rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário: 25/2/2024, 11h (de Brasília)

Local: Parque do Sabiá, Uberlândia (MG)

POUSO ALEGRE: Thiago Braga; Léo Príncipe, Alex Alves, Felipe Moreira e Vinício; Magno, Henrique Rocha e Lucas Nathan; Gabriel Neto, David e Thiaguinho. Técnico: Gustavo Brancão

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo, Neris e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Robert, Arthur Gomes e Juan Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón

Árbitro: Ronei Cândido Alves

Auxiliares: Magno Arantes Lira e Fernanda Nandrea Gomes Antunes

VAR: Michel Patrick Costa Guimarães

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.