João Pedro pede desculpas à torcida do Cruzeiro após ser visto em balada

O jovem atacante João Pedro, de 21 anos, pediu desculpas à torcida do Cruzeiro após ser flagrado em uma festa. Ele ficou fora da lista de relacionados da Raposa para o confronto contra o Pouso Alegre. Neste sábado, viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra o jogador bebendo ao lado de mulheres com Fernando, também fora dos convocados pelo técnico Nicolás Larcamón para a partida.

Na web, João Pedro mostrou-se arrependido de ter ido à festa antes de enfrentar o Pouso Alegre. Ele prometeu que o vacilo cometido não vai se repetir e que assumirá as responsabilidades pelo ato.

“Fala, galera! Passando aqui, primeiramente, para pedir desculpa ao Cruzeiro, à Nação Azul, que nos representa muito. Pedir desculpa à minha família, aos meus amigos, àqueles que acreditam em meu trabalho. Quero dizer que estou extremamente arrependido com esse erro e, através disso, vou assumir a responsabilidade, assumir as consequências disso”, disse.

JOÃO PEDRO FORA DO JOGO

Por conta disso, João Pedro não viajou para Uberlândia para enfrentar o Pouso Alegre neste domingo, às 11h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

Pela repercussão de ter ido à balada, João Pedro afirmou que sua carreira não é marcada por ir muito às festas. Assim, ele pediu desculpas à torcida do Cruzeiro.

“Me comprometo a aprender com isso, que sirva de exemplo para mim e que isso nunca mais vai se repetir. Não condiz com o atleta que eu sou, mas, independente disso, assumir a responsabilidade, a consequência disso e pedir desculpa à Nação Azul, ao Cruzeiro e a todos que acreditam no meu trabalho. Fica aqui minhas sinceras desculpas a todos”, finalizou.

