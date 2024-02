Atacante do Bordeaux está em coma após choque em campo

Jogador deixou o gramado consciente, mas está em coma induzido - Foto: Twitter/EA Guingamp - (crédito: Foto: Twitter/EA Guingamp) Jogada10 Jogada10

O atacante hondurenho Alberth Elis, jogador do Bordeaux está internado em coma induzido. Neste sábado (24), ele levou a pior em um choque de cabeça com o zagueiro Donatien Gomis, logo no primeiro minuto da partida contra o Guingamp. O jogo foi válido pela segunda divisão do Campeonato Francês.

Na disputa, Elis conseguiu concluir o lance e cabecear a bola na trave. Todavia, caiu desacordado devido ao impacto com o adversário. No X (antigo twitter), Gaetan Weissbeck dedicou a vitória ao companheiro de equipe.

????? Gaetan Weissbeck : "Cette victoire on la dédicace à Alberth Elis" La réaction du milieu bordelais après #FCGBEAG pic.twitter.com/7nkcml1RzA — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 24, 2024

Jogador do Bordeaux deixou o campo consciente

Os médicos realizaram o atendimento em campo, que durou cerca de oito minutos. Segundo a imprensa francesa, o jogador saiu do campo de maca, mas consciente. Ele foi levado ao hospital com suspeita de traumatismo craniano e, por precaução, foi induzido ao coma, permanecendo sob observação.

LEIA MAIS: Confira a classificação da segunda divisão francesa

Alberth Elis tem 28 anos e está acompanhado de seus pais, que estavam presentes no estádio durante a partida. O Bordeaux, por fim, venceu o jogo por 1 a 0, com gol do esloveno Zan Vipotnik aos 40 minutos do primeiro tempo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.