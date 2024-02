Rio Ave x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

Sporting é o vice-líder do Campeonato Português - Foto: Divulgação/Sporting - (crédito: Foto: Divulgação/Sporting) Jogada10 Jogada10

Na caça ao líder, o Sporting entra em campo neste domingo (25), às 17h30 (de Brasília), contra o Rio Ave, em Vila do Conde, pela 23ª rodada do Campeonato Português. Os Leões de Lisboa terão força máxima para o duelo contra o adversário que luta contra o rebaixamento. Além disso, entrarão em campo cientes do resultado do líder Benfica, que encara o Portimonense, em Lisboa.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do canal Star + (plataforma de streaming).

Como chega o Rio Ave?

Com apenas duas vitórias nos últimos dez jogos, o Rio Ave precisa de um milagre para superar o vice-líder. Na zona de rebaixamento, o time comandado pelo técnico Luis Freire soma 21 pontos e ainda tem esperança de permanecer na elite do futebol português. O único desfalque para o duelo contra o Sporting é o atacante André Pereira, lesionado.

Como chega o Sporting?

Vice-líder do Campeonato Português, o Sporting chega embalado com cinco vitórias consecutivas. A última derrota dos Leões na competição aconteceu no dia 9 de dezembro do ano passado, diante do Vitória de Guimarães por 3 a 2, fora de casa. Já a última derrota, considerando qualquer competição, foi no dia 23 de janeiro, contra o Braga por 1 a 0, também como visitante, pela Taça da Liga.

Desde a derrota diante do Braga, o Sporting soma seis jogos de invencibilidade. Nos últimos dois jogos como visitante, marcou cinco gols e venceu o Leiria, pela Taça de Portugal, e o Moreirense, pelo Campeonato Português. O retrospecto contra o Rio Ave é ainda mais animador: marcou pelo menos um gol nos últimos 16 confrontos, e não é derrotado há sete jogos. O único desfalque do técnico Rúben Amorim é o atacante Paulinho.

Rio Ave x Sporting

23ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: 25/02/2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estadio do Rio Ave Futebol Clube, em Vila do Conde, Portugal

Rio Ave: Jhonatan; Sá, William e Nóbrega; Costinha, Oudrhiri, Teixeira e Ronaldo; Embalo, Yakubu e Boateng. Técnico: Luis Freire

Sporting: Adán; Quaresma, Matheus Reis e Inácio; Esgaio, Hjulmand, Morita e Nuno Santos; Bragança e Edwards; Gyokeres. Técnico: Rúben Amorim

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Vasco Marques e Luís Viegas

VAR: António Nobre

