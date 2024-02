Abel elogia postura do Palmeiras contra o Mirassol: ‘Somos o time da virada’ - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

O técnico Abel Ferreira celebrou a vitória do Palmeiras sobre o Mirassol, neste sábado, e elogiou o time. O Verdão saiu atrás no placar, mas não se deixou abater e conquistou o triunfo de virada. Em entrevista coletiva, o comandante português vibrou com a garra.

“Agradecer aos torcedores, porque ajudam muito. Quando sofremos gol, cantam a nossa música que somos o time da virada e do amor. Sei que vocês não gostam que aconteça muitas vezes, também não gosto, mas esta música acalma o coração e a cabeça e vamos atrás do resultado, como hoje. Somos o time da virada, o time do amor. Temos a força mental, não só pela comissão técnica, mas pela força dos torcedores. Se posso falar, é muito obrigado pelo vosso apoio. Espero que não aconteça muitas vezes, mas não controlo. Esta canção nos ajuda imensamente, na minha memória, dos jogadores, esta não vai ser só a Terceira Academia, mas o time da virada e do amor”, disse Abel.

O treinador elogiou o Mirassol, que, apesar da derrota, jogou bem. O treinador, aliás, brincou dizendo que o time adversário “deu a vida” para vencer do Palmeiras.

“Acho que o Mirassol foi o time que, desde que começamos o Paulistão, mais nos trouxe dificuldades. Sei que não tem responsabilidade nenhuma, já vou dizer que não vou contratar mais ninguém, parecem que todos são leões contra o Palmeiras, não vamos contratar mais ninguém, fiquem calmos (risos). Eles vão para cima, driblam, e isto tem a ver com a responsabilidade zero. Perder é normal, se ganhar é bônus. Jogam para fazer um contrato se calhar, mas quero dizer que não vamos contratar mais ninguém… do Paulistão (risos)”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.