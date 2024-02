Luiz Gustavo não treina e deve desfalcar São Paulo contra Guarani

Dores no tendão devem afastar volante de partida - (crédito: Foto: Nilton Fukuda/saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

O volante Luiz Gustavo deverá ser mais um desfalque do São Paulo para o jogo deste domingo (25), contra o Guarani, pelo Campeonato Paulista. O jogador não treinou neste sábado, no CT da Barra Funda, com dores no tendão de Aquiles. Com isso, a tendência é que não entre em campo. A equipe já não conta com os zagueiros Arboleda e Diego Costa, suspensos, assim como Rafinha, Moreira e Rodrigo Nestor, este último ainda se recuperando de cirurgia.

Por outro lado, o técnico Thiago Carpini contará com o meia-atacante Lucas, que viajou para o interior paulista. Assim como ele, também estão relacionados o lateral-direito Igor Vinícius e os meias Rodriguinho e Wellington Rato. O zagueiro Alan Franco chegou a ser dúvida, por conta de dores na coxa direita, mas também está na relação.

Seja como for, o São Paulo ainda tem algumas dúvidas em relação a seu time titular. Igor Vinícius pode começar jogando mas, caso não esteja 100%, Bobadilla está de prontidão. Já Alan Franco e Ferraresi devem compor a zaga titular, mas o jovem Matheus Belém também está acionado. No ataque, Lucas é o candidato principal a ser titular, com Ferreirinha correndo por fora para fazer companhia a Calleri.

Guarani x São Paulo é às 18h, no Brinco de Ouro, em Campinas.

