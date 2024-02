Brasil vence a Colômbia e se classifica na Copa Ouro Feminina

Bia Zaneratto recuperou bola que terminou no gol do Brasil - (crédito: Foto: Leandro Lopes/CBF) Jogada10 Jogada10

O Brasil está classificado para as quartas de final da Copa Ouro Feminina, que acontece nos Estados Unidos. Na madrugada deste sábado para domingo, a Seleção Brasileira venceu a Colômbia por 1 a 0, no Estádio Snapdragon, em San Diego, na Califórnia, e garantiu vaga na próxima fase. O gol do jogo foi de Duda Santos.

Dessa forma, com o resultado, o Brasil chegou aos seis pontos em duas partidas no Grupo B e se garantiu entre os oito melhores. A Colômbia está na vice-liderança da chave com três pontos, mesma pontuação de Porto Rico. O Panamá completa o grupo, com duas derrotas.

O gol da partida saiu aos quatro minutos, com Duda Santos. A Seleção Brasileira pressionou a saída de bola das colombianas e aproveitou erro da goleira Giraldo. Gabi Nunes tocou para Duda, que bateu na saída da camisa 1 das Cafeteras para balançar as redes.

O jogo ficou equilibrado na segunda etapa, com chances para os dois lados. A Colômbia, precisando do empate, se lançou ao ataque, mas parou na boa marcação das comandadas de Arthur Elias. O Brasil chegou a marcar aos 20 minutos com Geyse, de cabeça, após cobrança de falta de Yasmim, mas o VAR pegou impedimento no lance.

As duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira, no encerramento do grupo. A Colômbia encara Porto Rico, enquanto o Brasil tem compromisso com o Panamá.

