Kauê celebra boa atuação em vitória do Botafogo: ‘Feliz por ajudar’

Kauê é uma das promessas do Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

Destaque na vitória do Botafogo sobre o Audax, no último sábado, o meio-campista Kauê celebrou a boa atuação. Com duas assistências na vitória por 2 a 0, afinal, o jovem de 19 anos mostrou personalidade e pregou foco na Libertadores.

“Muito feliz por poder ajudar minha equipe a conquistar os três pontos com essas duas assistências. Agora é preparação máxima para quarta-feira, para sair com a classificação na Libertadores. Isso que importa agora”, disse Kauê após a partida no Estádio Nilton Santos.

Com a vitória sobre o Audax, o Botafogo chegou aos 17 pontos e segue na quinta colocação, fora da zona de classificação para as semifinais. Na última rodada da Taça Guanabara, contudo, para chegar ao G4, o Alvinegro terá de vencer o clássico com o Fluminense e torcer para o Vasco não vencer a Portuguesa.

Antes de pensar no clássico, entretanto, o Glorioso vira a chave para a Libertadores. Na quarta-feira, o Alvinegro encara o Aurora (BOL) pelo jogo de volta da segunda fase prévia da competição. Após empate em 1 a 1 na ida, nova igualdade leva o jogo para os pênaltis. Quem vencer avançar à terceira fase para encarar Red Bull Bragantino ou Águilas Doradas (COL).

Vale lembrar que o Botafogo, neste momento, está sem técnico na equipe principal. Após o empate contra os bolivianos, na última quarta-feira, o Alvinegro demitiu Tiago Nunes e segue atrás de um novo treinador. Por enquanto, Fábio Matias, auxiliar permanente, comanda a equipe interinamente.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.