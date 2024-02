Corinthians pode ter retorno de Yuri Alberto contra a Ponte

Técnico António Oliveira ganhou opções o ataque para o jogo com a Ponte Preta - Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians - (crédito: Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O atacante Yuri Alberto pode ser a novidade do Corinthians para o confronto deste domingo (25), diante da Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista. Após lesionar no clássico com o Palmeiras, há uma semana, o jogador vem dando sinais de recuperação, treinou neste sábado e pode inciar a partida. Caso ele não tenha condições de iniciar o jogo, Pedro Henrique deve permanecer no comando de ataque.

No treino deste sábado, além da parte tática, o técnico António Oliveira realizou trabalhos de bolas paradas tanto na parte defensiva quanto na ofensiva. O recém-chegado Igor Coronado realizou trabalho específico. Embora a lista de relacionados para o confronto não tenha sido divulgada, o jogador também pode atuar diante da equipe de Campinas.

Corinthians tem mais opções no ataque

Além de Yuri, Pedro Raul também treinou normalmente. Os desfalque, sendo assim, fica por conta do goleiro Cássio, suspenso e ainda lesionado. Paulinho, Diego Palácios e Ruan Oliveira seguem fora, todos ainda entregues ao Departamento Médico.

A partida acontece às 20h. Com 10 pontos, o clube está na lanterna do Grupo C da competição. Uma vitória, contudo, fará com que a equipe ultrapasse o Mirassol, que perdeu para o Palmeiras neste sábado (24).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.