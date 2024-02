Fla-Flu marca duelo entre defesa sólida e ataque eficiente

Flamengo e Fluminense medem forças no Maracanã - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/FFC) Jogada10 Jogada10

Flamengo e Fluminense medem forças neste domingo (25/02), às 16h (Horário de Brasília), no Maracanã, pela décima e penúltima rodada do Campeonato Carioca. Além da expectativa pelo resultado do clássico, também existe um embate interessante para ser visto dentro de campo.

Tite e Fernando Diniz são dois técnicos importantes do futebol brasileiro, mas possuem métodos diferentes de trabalho. O treinador rubro-negro preza muito pelo equilíbrio dentro de campo e pela solidez defensiva. O técnico tricolor, por outro lado, se consolida pela posse de bola e pelo futebol ofensivo.

O Flamengo vem montando uma defesa sólida neste começo de temporada. Afinal, os jogadores rubro-negros sofreram apenas um gol no Campeonato Carioca. O Fluminense, por outro lado, tem ficado marcado pela eficiência nos últimos jogos. Uma prova disso é que os atletas tricolores ficaram somente uma partida sem estufar as redes no Estadual.

Flamengo x Fluminense

Fabrício Bruno e Léo Pereira formaram uma dupla sólida em 2023 e vêm mantendo bons números em 2024. O número 15 é bem avaliado pela diretoria rubro-negra e renovou seu contrato recentemente até dezembro de 2028. O camisa 4 tem sido um dos destaques desta temporada e vive um clima de lua de mel com os torcedores.

Arias e Cano fizeram uma parceria mágica em 2023 e têm formado uma bela dupla em 2024. O colombiano vem recebendo propostas de clubes europeus, mas está nos planos da diretoria tricolor para temporada. O argentino tem quebrado recordes históricos no Rio de Janeiro e já é apontado como um dos principais ídolos da história do clube.

O clássico deste fim de semana promete fortes emoções. Afinal, Flamengo e Fluminense competem pela primeira colocação do Campeonato Carioca e estão empatados em número de pontos. Portanto, uma vitória no Maracanã vale muito para ambos os lados.

