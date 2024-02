Santos x São Bernardo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 9h30

Santos x São Bernardo - (crédito: Foto: Arte Jogada10) Jogada10 Jogada10

A manhã deste domingo (25/2) começa agitada, com o jogão entre Santos e São Bernardo. O duelo pela décima rodada do Paulistão rola na Vila Belmiro, que estará lotada: todos os ingressos foram vendidos após poucas horas. Afinal, a torcida santista está animada. O time lidera o Grupo A, já está classificado em primeiro lugar e com vantagem nas quartas. Um triunfo o recoloca no primeiro lugar geral. Mas o São Bernardo vem bem. Caso vença, assme a liderança do Grupo D. A Voz do esporte começa cedinho a cobertura desta partida. O esquenta começa às 9h30, com todas as informações do duelo e que acontece no mundo da bola. Cesar Tavares está no comando e na narração.