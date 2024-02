Corinthians x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians está invicto há três partidas - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians) Jogada10 Jogada10

Neste domingo (25), Corinthians e Ponte Preta fazem um jogo decisivo pela décima rodada do Campeonato Paulista última não precisa da Vitória para continuar com chances de classificação para o mata-mata às 20h, na Neo Química Arena.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo da TNT Sports (fechado) e do HBO+ (streaming), a partir das 19h45.

Como chega o Corinthians?

O Corinthians chega para a enfrentar a Ponte pressionado. Após um mau começo no Paulistão, o time se recuperou, mas precisa vencer para continuar sonhando com o título. O principal desfalque é o goleiro Cássio, expulso no clássico contra o Palmeiras, no último fim de semana. Os atacantes Yuri Alberto e Pedro Raul estão se recuperando de dores e devem começar no banco. Mas a grande sensação deve ser o meia Igor Coronado, que está relacionado e poderá fazer sua estreia no Timão.

Como chega a Ponte Preta?

A Macaca tenta ainda continuar com chances de seguir adiante no Paulista, já que está em terceiro lugar no seu grupo, com 13 pontos. Para isso, o time comandado por João Brigatti terá o retorno do volante Emerson Santos, que poderá começar jogando. Ele estava com dores no joelho esquerdo, mas faz agora seu retorno, possivelmente como titular. De resto, o time não deve ter mudanças em relação ao que entrou em campo no empate em 1 a 1 com o Ituano.

CORINTHIANS x PONTE PRETA

Campeonato Paulista – 10ª rodada

Data e horário: 25/02/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Auxiliares: Neuza Inês Back e Ítalo Magno de Paula Andrade

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner, Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Garro; Wesley, Romero e Pedro Henrique. Técnico: António Oliveira.

PONTE PRETA: Pedro Rocha; Haquin, Castro e Nilson Júnior; Igor Inocêncio, Emerson Santos (Ramon), Léo Naldi, Elvis e Gabriel Risso; Iago Dias e Jeh. Técnico: João Brigatti.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.