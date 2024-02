São Paulo terá importantes retornos em Campinas - (crédito: Foto: Arte Jogada10) Jogada10 Jogada10

Neste domingo (25), Guarani e São Paulo se enfrentam pela décima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 18h, no Brinco de Ouro, em Campinas. Com uma das piores campanhas da competição e ameaçado de rebaixamento, o Bugre recebe um São Paulo que conta com o retorno de jogadores importantes e busca entrar na zona de classificação para as quartas de final.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Paulistão Play (streaming) e da Cazé TV (YouTube), a partir das 17h45.

Como chega o Guarani?

Para o confronto diante do São Paulo, o Guarani terá pelo menos uma mudança: a entrada de Diego Mateus na lateral direita, no lugar de um suspenso Heitor. Mas a equipe ainda pode ter mexidas táticas, como a entrada de Gabriel Santos no lugar de Pablo Thomaz e João Victor na vaga de Reinaldo. Na zaga, Márcio Silva e Rayan disputam uma posição na equipe titular.

Como chega o São Paulo?

Se não terá Arboleda e Diego Costa, sua zaga titular, suspensa, o técnico Thiago Carpini poderá ter alguns retornos importantes. O lateral-direito Igor Vinícius e o atacante Lucas estão recuperados de lesões e devem começar jogando. Por outro lado, o volante Luiz Gustavo sentiu dores no tendão e não deve jogar, o que fará o meio-campo ter Alisson, Pablo Maia e Luciano.

GUARANI x SÃO PAULO

Décima rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: 25/02/2024, às 18h (de Brasília)

Local: Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Daniel Luis Marques

VAR: Daiane Muniz dos Santos

GUARANI: Vladimir, Diogo Mateus, Léo Santos, Rayan (Márcio Silva) e Hélder; Matheus Bueno, Anderson Leite, Camacho e Régis; Reinaldo (João Victor) e Gabriel Santos (Pablo Thomaz). Técnico: Claudinei Oliveira.

SÃO PAULO: Rafael, Igor Vinícius, Ferraresi, Alan Franco (Matheus Belém) e Welington; Pablo Maia, Alisson e Luciano; Wellington Rato, Calleri e Lucas. Técnico: Thiago Carpini.