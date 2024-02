Flamengo x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste domingo, às 16h (de Brasília), Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maracanã, pela penúltima rodada da Taça GB do Cariocão. Ambos estão com 21 pontos e quem vencer fica em ótima situação para vencer o turno. Ambos já estão classificados à semifinal, assim como o Nova Iguaçu (com 21 pontos e um jogo a mais). Para acompanhar este duelo com jeitão de final, a Voz do Esporte preparou uma supercobertura. A transmissão começa às 14h30 (de Brasília). Christian Rafael está no comando e também na narração.