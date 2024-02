Larcamón: Vitória do Cruzeiro é resposta à eliminação na Copa BR

Cruzeiro vence o Pouso Alegre pelo Campeonato Mineiro - (crédito: Foto: Staff Images / Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

Dias depois de ser eliminado na Copa do Brasil para o Sousa, após derrota por 2 a 0 na Paraíba, o Cruzeiro venceu o Pouso Alegre, também por 2 a 0, na manhã deste domingo (25/2). O jogo foi no Parque do Sabiá, em Uberlândia, e deixou a Raposa na liderança geral do Campeonato Mineiro, com 16 pontos.

Dessa forma, o técnico Nicolás Larcamón garante que o triunfo, neste domingo, foi uma resposta à eliminação do time no meio de semana.

“Eu acho que, sim, foi uma boa produção ofensiva. A gente tinha que terminar com resultado mais cômodo, com mais números de gols, mas o mais importante era dar resposta ao golpe que foi duro, ao time, a torcida, a todos. Dificuldades, calor, eu sinto que tivemos um bom desempenho, principalmente a resposta dos atletas”, garantiu.

Cruzeiro vence time quase rebaixado

Apesar de ter vencido um dos times que lutam contra a queda para o Módulo 2 do Campeonato Mineiro, Nicolás Larcamón garante que a partida serviu justamente para uma superação.

“É importante saber a diferença entre o fracasso e a luta. Sinto que foi um golpe forte e a resposta foi a união e trabalho do grupo. A resposta foi importante. Não queríamos que acontecesse, mas já que aconteceu é oportunidade de fortalecer o grupo. Entender a cicatriz e que a gente se recorde dela o resto do ano. Uma cicatriz que vai deixar o elenco mais forte para ir em busca do que pretendemos”, finalizou.

O Cruzeiro volta a campo contra o Uberlândia, no próximo sábado (2/3), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão. A Raposa, no entanto, estará leve. Afinal, já garantiu vaga para a próxima fase da competição estadual.

