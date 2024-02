Guarani x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Guarani x São Paulo - (crédito: Foto: Arte Jogada10) Jogada10 Jogada10

Guarani e São Paulo jogam pela décima rodada do Campeonato Paulista neste domingo, às 18h (de Brasília). O jogo rola no no Brinco de Ouro, em Campinas. O Bugre recebe um São Paulo que conta com o retorno de jogadores importantes e busca entrar na zona de classificação para as quartas de final. O Bugre é lanterna do Grupo B, com cinco pontos e tem de vencer para sair da zona de rebaixamento. O São Paulo tem 14 pontos, em terceiro no Grupo D. Precisa vencer para voltar à zona de classificação às quartas. E este jogo com tons dramáticos tem a transmissão da Voz do Esporte. Ela começa a cobertura com um pré-jogo às 16h30 sob o comando e a narração de João Delfino.