Flamengo vence Fluminense e se aproxima do título da Taça Guanabara

O Flamengo está cada vez mais perto do título da Taça Guanabara. Com gols de Pedro e Everton Cebolinha, o Rubro-Negro venceu o Fluminense por 2 a 0, neste domingo (25), no Maracanã, pela 10ª rodada, e abriu uma vantagem confortável na liderança. O Mengão foi mais consistente, cresceu no segundo tempo e aproveitou as falhas dos tricolores para conquistar mais uma vitória na competição.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 24 pontos e se isolou na liderança da Taça Guanabara. O Fluminense, por sua vez, segue com 21 em segundo. Na última rodada, o Rubro-Negro enfrenta o Madureira, enquanto o Tricolor tem clássico com o Botafogo. Antes, o Flu enfrenta a LDU, na próxima quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Na ida, o time equatoriano venceu por 1 a 0, em Quito, no Equador.

Primeiro tempo morno tem gol anulado do Fluminense

O primeiro tempo do clássico foi de poucas emoções. O Fluminense controlou as ações, mas encontrava dificuldades para furar a defesa rubro-negra. O Tricolor criou as melhores chances da primeira etapa em bola parada. Arias, em cobrança de falta, deu trabalho para o goleiro Rossi. Já Thiago Santos chegou a balançar a rede, aos 18 minutos, de cabeça, após receber cruzamento de Douglas Costa, mas o gol foi anulado por impedimento do próprio zagueiro.

Já o Flamengo, por sua vez, tentava forçar o time tricolor ao erro, mas faltava criatividade quando tinha a posse. O Rubro-Negro levava mais perigo pela esquerda com Arrascaeta e Everton Cebolinha, que deram trabalho para o lateral-direito Guga e conseguiram forçar recuperações de bola. Porém, nenhuma das oito finalizações da equipe na etapa foram no alvo. As melhores chances foram pelo alto, com Pedro e Léo Pereira, mas Fábio praticamente não foi exigido.

Flamengo é mais consistente e vence Fla-Flu

O panorama mudou na etapa final. O Flamengo aproveitou as mudanças do Fluminense, que deixou a equipe desorganizada, encontrou espaços e não teve dificuldades para encaminhar a vitória. Pedro, logo aos oito minutos, abriu o caminho para a vitória após receber passe de Ayrton Lucas. O Tricolor tentou controlar a bola para conter o rival, mas errava muitos passes e demonstrava dificuldade para criar jogadas, sem levar perigo ao goleiro Rossi.

O cenário não mudou após a parada técnica. Fernando Diniz tentou ajustar os erros, mas o time não parecia conectado. O Flamengo, por sua vez, trocava passes bonitos, de calcanhar, e chegou ao segundo gol com Everton Cebolinha, aos 29 minutos. O atacante ainda contou com uma ajudinha do goleiro Fábio, que espalmou a bola contra a própria meta. O camisa 1 tricolor, inclusive, quase entregou um gol para Arrascaeta, que arriscou quase do meio-campo, mas a bola saiu pelo canto.

Flamengo 2 x 0 Fluminense

10ª rodada da Taça Guanabara

Data: 25/02/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Leo Pereira e Ayrton Lucas (Viña, min. 39’/2ºT); Pulgar, De La Cruz (Igor Jesus, min. 30’/2ºT) e Arrascaeta; Luiz Araújo (Bruno Henrique, min. 15’/2ºT), Everton Cebolinha (Victor Hugo, min. 39’/2ºT) e Pedro (Gabriel, min. 30’/2ºT). Técnico: Tite

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Lima, min. 0’/2ºT), Marlon (Alexsander, min. 0’/2ºT), Thiago Santos (Antônio Carlos, min. 0’/2ºT) e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Renato Augusto (Terans, min. 26’/2ºT); Douglas Costa (John Kennedy, min. 26’/2ºT), Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Gols: Pedro, aos 8? do 2º tempo (1-0); Everton Cebolinha, aos 29? do 2º tempo (2-0)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Luiz Claudio Regazone

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: Pulgar e Arrascaeta (FLA); Thiago Santos, Douglas Costa e Lima (FLU)

