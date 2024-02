Everton Cebolinha enaltece atuação do Flamengo no Fla-Flu

Everton Cebolinha marcou na vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã - Foto: Gilvan de Souza / CRF - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / CRF) Jogada10 Jogada10

Everton Cebolinha deu continuidade à boa fase com a camisa do Flamengo. O atacante foi um dos destaques da equipe na vitória sobre o Fluminense por 2 a 0, neste domingo (25), no Maracanã, pela 10ª rodada da Taça Guanabara, e marcou o gol que selou o resultado. O jogador enalteceu a atuação rubro-negra e destacou a própria evolução desde a chegada do técnico Tite.

“É muito fácil jogar com jogadores inteligentes como Pedro, Arrascaeta e Nico (De La Cruz). Fico muito feliz pelo gol. Fui feliz em acertar a finalização, que foi no meio do gol, mas foi muito forte. Tenho procurado ajudar a equipe com gols e assistências. Vão ter jogos que isso não vai acontecer, mas tenho procurado ajudar”, disse o atacante.

Com a vitória sobre o Fluminense, o Flamengo chegou aos 24 pontos e, desta forma, abriu três de vantagem na liderança. Na última rodada, o Rubro-Negro enfrenta o Madureira, enquanto o Tricolor das Laranjeiras, vice-líder da competição, tem clássico com Botafogo. Cebolinha destacou a importância de conquistar o título da Taça Guanabara.

“Desde o início era esse o nosso objetivo (título da Taça Guanabara). Sabemos que pode dar vantagem lá na frente. Matematicamente ainda não conquistamos, mas vamos buscar esse título. O Fluminense tem um jogo muito difícil. Vamos procurar chegar concentrado para fazer a nossa parte e conquistar o título”, finalizou.

