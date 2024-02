Gre-Nal tem confusão no fim após gol de Alan Patrick

Internacional venceu o clássico deste domingo (25) no Beira-Rio - Foto: Ricardo Duarte / Internacional - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional) Jogada10 Jogada10

Os últimos minutos do Gre-Nal deste domingo (25), pelo Campeonato Gaúcho tiveram uma temperatura ainda maior do que a do jogo em si. Após o gol de Alan Patrick, de pênalti, aos 52 minutos do segundo tempo, que decretou a vitória colorada por 3 a 2, o Grêmio partiu para o ataque e o lance gerou uma pequena confusão.

Os jogadores trocaram empurrões e bateram boca. Contudo, nada de mais grave aconteceu. O árbitro Anderson Daronco deu cartão amarelo para Rodrigo Ely e Bustos, os mais exaltados, e o clássico encerrou sem maiores problemas.

Dirigentes também discutem no Gre-Nal

Fora do campo, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, discutiu com o vice-presidente de futebol do Grêmio, Antonio Brum. O mandatário colorado não gostou do fato de o dirigente gremista descer ao campo para reclamar com a arbitragem e os dois trocaram discutiram asperamente.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.