Gerson será operado e vira baixa por dois meses

Um dos principais jogadores do Flamengo (e titular), o volante Gerson passará por uma cirurgia na região abdominal. Dessa forma, o camisa 8 ficará afastado dos gramados por cerca de dois meses. Assim, certamente está fora da reta final do Campeonato Carioca e do início do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Libertadores.

Gerson reclamou de dores no local e foi internado no último domingo (18). Ele foi diagnosticado com hidronefrose, que é um inchaço nos rins causado por acúmulo de urina obstruída. O volante recebeu alta dois dias depois, mas terá que ser operado. As informações foram divulgadas inicialmente pelo site “GE”.

Sem Gerson, o Flamengo conta “inicialmente” com Igor Jesus, Allan, Erick Pulgar e Thiago Maia para a posição. Na partida contra o Fluminense, neste domingo (25), o Fla jogou com o chileno. Inclusive, ele fez dupla com De La Cruz, que atuou recuado. Dessa forma, o Rubro-Negro tem mais uma opção para o setor. Aliás, outro meia que eventualmente joga mais atrás é Victor Hugo.

O Flamengo, aliás, derrotou o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, com gols de Pedro e Cebolinha. Com a vitória, o time de Gerson chegou aos 24 pontos e se isolou na liderança da Taça Guanabara. O Fluminense, por sua vez, segue com 21 em segundo. Assim, o título do Fla está encaminhado. O G4 tem ainda Nova Iguaçu (21) e Vasco (19). O Botafogo é o quinto, com 17. Na última rodada, o Rubro-Negro enfrenta o Madureira, no próximo sábado (02), às 16h, também no Maracanã.

