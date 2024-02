Carpini lamenta empate e má fase, mas valoriza desempenho

São Paulo empata em 1 a 1 com o Guarani - Foto: Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão - (crédito: Foto: Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão) Jogada10 Jogada10

Após o empate em 1 a 1 com o Guarani, fora de casa, neste domingo (25), o treinador Thiago Carpini, claro, lamentou o resultado, mas valorizou o desempenho dos seus comandados no Brinco de Ouro da Princesa. Calleri, de pênalti, abriu o placar no primeiro tempo, mas o Bugre empatou ainda na etapa inicial.

“Hoje tivemos cruzamentos, 22 finalizações, posse de bola, o São Paulo foi melhor em tudo, mas não conseguimos o principal que era a vitória. Nos mostra direções para o decorrer da temporada, mas damos toda atenção ao Paulistão. Temos que brigar por tudo pela grandeza da instituição”, começou Carpini.

Com o resultado, o São Paulo de Carpini está em segundo no Grupo D, com 15 pontos, a mesma do São Bernardo, que aparece em terceiro. A liderança é do Novorizontino, com 18. O lanterna é o Botafogo de Ribeirão Preto, com 11. No entanto, vale lembrar, o Tricolor tem um jogo a menos, afinal, não entrou em campo por esta competição no fim de semana da Supercopa do Brasil.

Apesar da segunda colocação, o time comandado por Carpini não vence há quatro rodadas. Antes, perdeu para Ponte Preta e Santos e empatou com o Red Bull Bragantino, nesta ordem. O São Paulo volta a campo agora contra a Inter de Limeira, no interior do estado, na próxima quarta-feira (28), às 21h35. Este, vale lembrar, é o jogo atrasado do Tricolor. Depois, nos dois finais de semanas seguintes, o time paulistano recebe o Palmeiras e visita o Ituano.

“É um momento em que as coisas estão oscilando de maneira negativa, mas não tem desespero. Vamos seguir a mesma linha de trabalho e nos preparar bem para fazer um grande jogo, que vai igualar as rodadas, e depois jogar as duas partidas finais. A gente trabalha com o que é palpável, o que passou, ficou para trás. É buscar os três pontos que já poderiam ter acontecido hoje e também contra o Red Bull, quando também merecíamos a vitória. Mas o futebol tem fatores que você não controla”, acrescentou Carpini.

