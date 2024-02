Gol no fim coloca Alan Patrick na história no Gre-Nal

Internacional venceu o clássico deste domingo (25) no Beira-Rio - Foto: Ricardo Duarte / Internacional - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional) Jogada10 Jogada10

Como se não bastasse ser o herói do Gre-Nal 441, ao anotar o gol da vitória por 3 a 2 deste domingo (25), no Beira-Rio, nos acréscimos, Alan Patrick entrou para uma seleta galeria no clube. O tento marcado foi o seu quarto em jogos contra o arquirrival. Com isso, ele igualou os números dos ídolos Fernandão, Figueroa e Claudiomiro, que também balançaram as redes gremistas quatro vezes na história. Ao saber do feito, Alan admitiu estar orgulhoso.

“Estar na mesma prateleira desses ídolos é um privilegio para poucos. Inegavelmente fico muito feliz”, celebrou o jogador, que exaltou também a atitude do time durante toda a partida.

“Graças a Deus pude colaborar. Tenho que ressaltar a atitude do grupo. Ficamos atrás duas vezes e fomos maduros. Foi, afinal, uma atitude gigantesca. Vou comemorar essa noite especial para os colorados e aproveitar agora com a miha família”.

Vitória no Gre-Nal dá vantagem ao Colorado no mata-mata

Com o resultado, o Internacional joga em casa até a final do Gauchão, por ter a melhor campanha na primeira fase da competição: “Sabíamos da importância do Gre-Nal. Conseguimos, afinal, sustentar nossa liderança. Decidir em casa é importante, mas não comquistamos nada. Todavia, estamos confiantes, pois uma vitória desse tamanho da ainda mais força pro grupo seguir na caminhada”.

