Corinthians é derrotado pela Ponte Preta e se complica no Paulistão

Iago Dias marcou o gol da vitória da Ponte Preta sobre o Corinthians, na Neo Química Arena - Foto: Renato Pizzutto/Ag. Paulistão

O Corinthians se complicou no Campeonato Paulista. O Timão dominou a Ponte Preta, empilhou oportunidades, mas não aproveitou e foi derrotado pela Ponte Preta por 1 a 0, neste domingo (25), na Neo Química Arena, pela 10ª rodada da fase de grupos. Foi a primeira derrota sob o comando do técnico António Oliveira. Iago Dias marcou o gol da vitória da Macaca.

Veja a classificação do Campeonato Paulista!

Com o resultado, o Corinthians segue com 10 pontos e em quarto lugar na classificação do Grupo C. Já na tabela geral, o Timão é o 12º e está quatro pontos do oitavo colocado. Já a Ponte Preta, por sua vez, saltou para o quinto lugar na classificação geral, com 16, além do segundo lugar no Grupo B.

O Corinthians volta a campo no próximo sábado (2), às 16h (de Brasília), contra o Santo André, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Já a Ponte Preta encara o Novorizontino, domingo (3), às 17h, no Moisés Lucarelli.

Ponte Preta sai na frente do placar

Faltou pontaria para o Corinthians. O Timão dominou o primeiro tempo, teve controle da posse de bola e pressionou a Ponte Preta com 14 finalizações, mas pecou no aproveitamento. Somente duas finalizações foram defendidas pelo goleiro Pedro Rocha. Já a Macaca, por sua vez, foi cirúrgica. Com apenas 20% de posse de bola, o time de Campinas conseguiu chegar três vezes e, em uma delas, conseguiu balançar a rede do goleiro Carlos Miguel. Iago Dias, aos 6 minutos, foi o autor do gol.

Corinthians domina

O panorama não mudou na etapa final. O Corinthians seguiu com o controle das ações e bombardeando a Ponte Preta. Foram mais dez finalizações contra a meta do goleiro Pedro Rocha, mas a falta de pontaria foi um problema. A Macaca, por outro lado, tentou cozinhar o jogo. Sempre que possível os jogadores tentavam parar a partida e administrar o tempo. Desta forma, o Timão insistiu no abafa, chegou a colocar bola na trave, mas não conseguiu evitar mais uma derrota.

Corinthians 0 x 1 Ponte Preta

10ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista

Data: 25/02/2024

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner (Matheus França, min. 24’/2ºT), Félix Torres, Gustavo Henrique (Matías Rojas, min. 11’/2ºT) e Hugo (Gustavo Mosquito, min. 32’/2ºT); Raniele, Maycon e Garro; Ángel Romero (Pedro Henrique, min. 11’/2ºT), Wesley (Guilherme Biro, min. 24’/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira

PONTE PRETA: Pedro Rocha; Mateus Silva (Edson, min. 32’/2ºT), Castro e Nilton Júnior; Igor Inocêncio, Léo Naldi, Ramon Carvalho, Elvis (Luiz Felipe, min. 0’/2ºT) e Gabriel Risso; Iago Dias (Renato, min. 38’/2ºT) e Jeferson Jeh. Técnico: João Brigatti

Gols: Iago Dias, aos 6? do 1º tempo (0-1)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Neuza Ines Back e Italo Magno de Paula Andrade

Cartões amarelos: Gustavo Henrique e Maycon (COR); Igor Inocêncio, Luiz Felipe, Jeferson Jeh e Leo Naldi (PON)

