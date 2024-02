Carinho e treta: como foi a vitória do Bahia, novo líder do Baianão

Jogadores do Bahia comemoram um dos gols no triunfo diante do Juazeirense - (crédito: Foto: Letícia Martins/Bahia EC) Jogada10 Jogada10

O Bahia venceu o Juazeirense por 2 a 1 em jogo válido pela penúltima rodada do Campeonato Baiano e é o novo líder. David Duarte e Ademir anotaram os gols do Esquadrão, e Mauro descontou para os anfitriões no Estádio Adauto Moraes. Além do rival, o Tricolor precisou superar o estado do gramado em Juazeiro.

Mas não parou por aí. No encerramento da partida, muitos torcedores invadiram o campo na tentativa de conseguir uma foto com Everton Ribeiro. Conforme crescia o número de pessoas no gramado, as agressões também se fizeram presentes. Isso porque seguranças do clube buscaram inibir os invasores. Com a confusão fora de controle, a polícia entrou em ação para contornar o problema.

Com o triunfo, o time comandado por Rogério Ceni chegou aos mesmos 16 pontos do Barcelona de Ilhéus, mas assumiu a dianteira devido ao saldo de gols (13 a 3). Somente uma combinação improvável de resultados poderia mudar o cenário atual. O Juazeirense, por outro lado, se mantém no G4, embora estacionado nos 14 pontos. A confirmação da classificação , porém, só poderá ocorrer na última rodada.

O Bahia volta a campo na quarta-feira (28), quando visita o CRB pela quarta rodada da Copa do Nordeste. O duelo no Estádio Rei Pelé ocorrerá às 21h30 (de Brasília).

