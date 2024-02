Em luta por classificação, Brasília recebe Barueri nesta segunda-feira

Na jornada para chegar ao G-8, o Brasília Vôlei terá como adversário o Barueri, nesta segunda-feira (26), às 21h, no Ginásio SEsi Taguatinga. O confronto é válido pela 18ª rodada da Superliga Feminina. Faltando cinco partidas para o fim da primeira fase, a equipe candanga busca os três pontos para encostar no Maringá e no Bluvolei, tentando se classificar para a próxima etapa do campeonato.

Com o resultado positivo no jogo anterior, o Brasília conseguiu escapar da zona de rebaixamento, mas ainda corre risco de cair. Na quarta-feira passada (21), o time de Taguatinga venceu o Maringá, por 3 sets a 0. A vitória fez com que a equipe candanga chegasse aos 15 pontos, subindo para a 10ª colocação e afundando o Pinheiros.

Brasília e Barueri voltam a se enfrentar após a equipe paulista garantir a vitória no primeiro turno por 3 x 2. O resultado concedeu um ponto para o Brasília Vôlei, enquanto as adversárias saíram com dois. As equipes se cruzaram em 12 confrontos, com oito vitórias das paulistas e quatro das brasilienses.

Agora, o Brasília precisa vencer para chegar aos 18 pontos e empatar com o oitavo e nono colocados, o Bluvolei e o Maringá, respectivamente. Ainda assim, os dois times continuarão à frente devido ao número de vitórias. Por isso, o resultado do Brasília não garante manter o empate, deve torcer para a derrota dos dois adversários.

Nos momentos finais da Superliga, o Brasília corre atrás de um prejuízo de sete derrotas seguidas no final de 2023 e começo deste ano. A equipe venceu somente quatro jogos e busca ganhar nestas últimas cinco rodadas para tentar o acesso à próxima fase. O time da capital do país tem pela frente Pinheiros (fora), Sesi (em casa), Fluminense (fora) e Sesc-Flamengo (em casa).

*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima