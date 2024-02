António Oliveira elogia desempenho do Corinthians mesmo com a derrota

António Oliveira elogia desempenho do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

Apesar de boa atuação, o Corinthians perdeu para a Ponte Preta por 1 a 0, neste domingo (25), na Neo Química Arena, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O revés complicou a vida do Timão na competição, que agora depende de uma combinação de resultados para se classificar para o mata-mata. Contudo, o desempenho da equipe contra a Macaca foi alvo de elogios do técnico António Oliveira após o embate.

Em coletiva após a partida, o treinador destacou a produção da equipe e ressaltou que o Timão segue vivo no Paulistão. Entretanto, acredita que o Alvinegro tem um grande futuro na temporada.

“Há dias como costumamos dizer que poderíamos ficar aqui o dia todo que dificilmente iríamos marcar. Mas há de ressaltar que independentemente de estarmos tristes pela derrota, a análise que se faz é no número de gols marcados e sofridos. Nessa justificativa, o adversário foi melhor que nós. Apesar de eu já ter dito aos meus jogadores, dei os parabéns não pelo resultado, mas pela entrega. Eu pedi a eles para dar tudo e eles se entregaram de corpo e alma a esta causa. Fizeram tudo e mais alguma coisa em uma sequência de jogos que tem sido dura’, disse o treinador, que prosseguiu:

“Em alguns momentos sentimos que alguns jogadores estavam desgastados. Em alguns momentos tivemos pouco discernimento, mas digo que estou orgulhoso dos meus jogadores, entregaram-se na nossa forma de jogar e naquilo que é procura de uma hipotética classificação. Como já disse que alguns tempos atrás falava-se em outro tipo de situação, agora estamos a falar de classificação. Estamos indo contra o relógio, contra o tempo, mas o que disse e sempre digo é que jamais desistiremos e no fim fazemos as contas”.

António Oliveira não desiste da classificação no Paulistão

Por fim, António Oliveira disse que não vai desistir de conseguir a classificação no mata-mata do Paulistão. O Corinthians está na lanterna do Grupo C no Paulista, com 10 pontos e sendo quatro atrás do primeiro time na zona de classificação, que é a Inter de Limeira.

“Aqui não vamos desistir, vamos continuar trabalhando, precisamos crescer muito coletiva e individualmente. Foram poucos treinos, porque a recuperação é importante, mas o rendimento me deixa satisfeito e com uma confiança enorme no futuro”, finalizou o técnico.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.