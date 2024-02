Calleri critica São Paulo após novo tropeço: ‘Temos que caprichar mais’

Calleri critica São Paulo após novo empate - (crédito: Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

O São Paulo ficou apenas no empate com o Guarani em 1 a 1, neste domingo (25), no Brinco de Ouro, pela décima rodada do Paulistão. Foi o quarto jogo sem vitórias do Tricolor no Estadual, que segue com riscos de ficar fora do mata-mata. Contudo, o resultado em Campinas irritou um grande grupo de jogadores, principalmente Calleri.

O argentino, que marcou o gol do São Paulo em Campinas, criticou a atuação da equipe, que não conseguiu vencer um dos piores times do Paulistão em 2024. Calleri disse que o grupo precisa trabalhar mais e criticou a si mesmo pelo grande número de chances perdidas.

“Temos que caprichar mais em campo, fazer o gol quando tem que fazer. Eu, primeiro, errei gols pra caral**. Não é jogo para comemorar nada. Fizemos 25 minutos bons, mas temos que melhorar. Faz quatro jogos que não estamos indo bem. Não tem desculpa, é calar a boca e trabalhar”, falou Calleri.

Calleri e companhia perdem muitas oportunidades

Ao todo, foram 22 finalizações criadas. Aliás, só Ferreira desperdiçou quatro. Calleri, autor do gol de pênalti, também perdeu outras duas chances. Além disso, chamou a atenção o grande número de bolas alçadas na área, mas sem objetividade.

Com 15 pontos, o São Paulo volta a campo na quarta-feira com chance de assumir a liderança do Grupo D. Se vencer a Inter de Limeira em Brasília, em jogo atrasado, o Tricolor chega aos mesmos 18 pontos do líder Novorizontino, mas ficaria à frente pelo saldo de gols.

