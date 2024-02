Davies não renovará com Bayern e se aproxima do Real Madrid

Davies tem um gol e quatro assistências na temporada - (crédito: Uwe Kraft / AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A lista de reforços do Real Madrid pode aumentar na próxima temporada além da chegada do francês Kylian Mbappé, do PSG. Cobiçado pelo clube há alguns anos, o lateral-esquerdo Alphonso Davies pode desembarcar na capital espanhola em breve. Isso porque representantes do jogador reuniram-se com a diretoria do Bayern de Munique para informar que o contrato, que tem validade até junho de 2025, não será renovado, de acordo com a emissora “Sky Sports”.

A decisão por deixar o futebol alemão deixa Davies cada vez mais próximo do Real Madrid. Assim, o lateral pode sair do Bayern já na próxima janela de transferências, uma vez que em janeiro de 2025 ele pode assinar pré-contrato com qualquer clube e deixar a Allianz Arena sem custos. Segundo o portal “The Athletic”, os espanhóis já têm um acordo verbal para a contratação do canadense.

LEIA TAMBÉM: Kane marca e garante a dramática vitória do Bayern

Para não perder Davies de graça, o Bayern de Munique deve pedir cerca de 50 milhões de euros (R$ 270 milhões) para negociar o jogador já em junho, ou seja, um ano antes do fim do contrato. Caso opte por segurá-lo, os bávaros podem vê-lo sair de graça para o Real Madrid em 2025. Em entrevista recente, o agente do atleta revelou que, além dos espanhóis, clubes da Premier League também teriam interesse em contratar o lateral.

DAVIES CHEGA EM 2018 AO BAYERN

Atualmente com 23 anos, Davies chegou ao Bayern de Munique em 2018, após ser emprestado pelo Vancouver Whitecaps. Não demorou muito para os alemães comprarem o jogador. Nesta temporada, são 27 jogos, com um gol marcado e quatro assistências.

No Real Madrid, Davies deve ser titular absoluto. Atualmente, os Merengues contam com Mendy e Fran García para a lateral esquerda. O polivalente Nacho Fernández também atua pelo setor.

