Braz fala sobre Léo Ortiz no Flamengo: ‘Temos que ter paciência’

Depois da vitória do Flamengo em cima do Fluminense por 2 a 0 no Maracanã, Marcos Braz comentou sobre as negociações envolvendo Léo Ortiz, do RB Bragantino. Os dirigentes rubro-negros seguem interessados na contratação do zagueiro. No entanto, as partes ainda não flexibilizaram um acordo.

Negociações por Léo Ortiz

“A gente entende o que seja plausível, o correto. O Flamengo está atrás desses números. Sobre o jogador (Léo Ortiz), acho que a gente não precisa mais falar sobre o jogador. É um jogador que a gente entende que é de nível de Seleção. Agora, temos que ter paciência e tranquilidade”, disse Marcos Braz na zona mista do Maracanã.

“A data limite é no dia 07 de março, mas não é o limite do Flamengo. É até quando você pode inscrever o jogador. Agora, eu acho que, se Flamengo não fechar com Bragantino e vice-versa, com calma as coisas vão se ajustando. Ou eles descem o valor um pouquinho ou aumentamos um pouco. Vai ajustando para ver se chegamos em um denominador comum”, completou Marcos Braz.

Interesse do Flamengo

Após meses de negociações, as partes ainda não encontraram um meio-termo. O Flamengo formalizou uma proposta de 6,5 milhões de euros (R$ 35 milhões) pela contratação de Léo Ortiz. O Bragantino, por outro lado, pede 8,5 milhões de euros (R$ 45 milhões na cotação atual) pela liberação do zagueiro. O defensor está no clube paulista desde 2019, mas deseja ser transferido para equipe rubro-negra.

O Flamengo entra em campo no próximo sábado (02/02), diante do Madureira, às 16h (Horário de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara. O time precisa apenas de um empate para se sagrar campeão da competição.

