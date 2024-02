Abel brinca sobre reforços no Palmeiras: ‘Não contrato mais ninguém’

Abel descarta reforços no Palmeiras neste momento - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

Virou normal nas últimas temporadas do Palmeiras. A chegada de reforços tornou-se um debate ferrenho dentro do clube. Afinal, enquanto a torcida quer que chegue novas peças e deixe o time mais forte, o Verdão prega cautela para não gastar dinheiro à toa. Contudo, se depender de Abel Ferreira, nenhum novo atleta deve chegar neste momento. Nem mesmo um destaque do Campeonato Paulista.

Após a partida contra o Mirassol, no sábado (24), pelo Campeonato Paulista, o treinador brincou que os adversários se tornam ”leões” contra o Palmeiras. Contudo, não deve contratar nenhum outro destaque do Estadual.

“Já vou dizer que não vou contratar mais ninguém, parece que todos são leões contra o Palmeiras, não vamos contratar mais ninguém, fiquem calmos. Eles vão para cima, driblam, e isto tem a ver com a responsabilidade zero. Perder é normal, se ganhar é bônus. Jogam para um contrato se calhar, mas quero dizer que não vamos contratar mais ninguém… do Paulistão”, disse Abel, dando risada.

Ao longo das últimas duas temporadas, o Palmeiras tem deixado uma vaga disponível no elenco para contratar um atleta de destaque no Paulista. Faz parte de uma iniciativa da comissão técnica de Abel Ferreira.

No ano passado, o Verdão trouxe Richard Ríos, que após um período de adaptação, transformou-se em peça crucial no Alviverde. Já em 2024, Rômulo deve chegar na Academia de Futebol ao fim do Estadual, após se destacar no Novorizontino.

Os pedidos de Abel Ferreira para 2024

Abel Ferreira ainda deseja um zagueiro canhoto e um centroavante para o lugar de Endrick, que vai para o Real Madrid no meio do ano. Contudo, estas peças só devem chegar no segundo semestre.

