Alexandre Mattos conta quais foram as principais contratações da carreira

Alexandre Mattos relembrou contratações marcantes na carreira - (crédito: Foto: VascoTV) Jogada10 Jogada10

São quase 20 anos como diretor de futebol. Afinal, Alexandre Mattos começou a carreira no América, em 2005. De lá para cá, o cartola passou por Cruzeiro, Palmeiras, Atlético-MG, Athletico e atualmente está no Vasco. Além disso, foram várias contratações. Ele, aliás, conta as mais difíceis.

Mattos colocou em ordem de cada clube que passou – embora tenha esquecido do Galo na lista. Todavia, ele falou sobre nomes que contratou para Coelho, Raposa, Verdão e Furacão.

“Euller no América, naquele momento levar o ‘filho do vento’ foi duro. No Cruzeiro, o Dedé, foi muito duro. Foram treze dias [de negociação]. No Palmeiras, sem dúvidas, o Dudu. No Athletico Paranaense, o Vitor Roque. E no Vasco, eu cheguei agora, mas já tem o João Victor zagueiro, foi muito duro trazer o Adson da França”, disse em entrevista à “CNN Esportes”.

Vale lembrar que a contratação de Dedé foi a mais cara da história da Raposa. O time celeste gastou cerca de R$ 14 milhões. No caso de Dudu, Alexandre usou sua experiência para dar um belo chapéu em Corinthians e São Paulo que tentaram o atacante. O Palmeiras, no entanto, chegou na frente. O avante, aliás, é um dos ídolos do clube onde está até hoje.

Algo que chama atenção também é a contratação de Vitor Roque no Athletico. O jogador na época era do Cruzeiro, no entanto, pouco antes, Mattos tinha contribuído de alguma maneira com os bastidores da Raposa e tinha conhecimento sobre o contrato do atleta e sabia da facilidade de tirá-lo de Belo Horizonte. Roque, afinal, foi vendido para o Barcelona por aproximadamente R$ 236 milhões e foi contratado por R$ 24 milhões.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.