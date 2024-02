São Paulo encaminha contratação do atacante André Silva

André Silva tem negociações avançadas com o São Paulo - (crédito: Foto: Divulgação/Vito?ria Sport Clube) Jogada10 Jogada10

O São Paulo está muito próximo de acertar a contratação do atacante André Silva. O jogador de 26 anos, que está no Vitória de Guimarães, de Portugal, terá uma reunião com a diretoria do Tricolor na tarde desta segunda-feira (26) para alinhar os detalhes. Contudo, a chegada do atleta no Morumbis está por detalhes.

Para fechar com o jogador, o Tricolor Paulista venceu a concorrência do Vasco, que tinha negociações avançadas com o atacante na semana passada. Entretanto, pesou a favor do São Paulo o fator Libertadores. André Silva deseja jogar o torneio continental e avisou o Cruz-Maltino que gostaria de atuar pelo Soberano. Dessa forma, o clube carioca decidiu sair da disputa.

Inicialmente, o Vitória de Guimarães pediu R$ 22 milhões para liberar o seu artilheiro. Por sua vez, o São Paulo negociou para reduzir este valor e deve pagar cerca de R$ 19 milhões. O que joga contra é a forma de pagamento. Isso porque o time português quer o pagamento à vista. Contudo, o Tricolor não teria condições de pagar tudo de imediato e desejaria fazer um parcelamento.

Na última janela de transferência, o Hellas Verona, da Itália, ofereceu os mesmos R$ 19 milhões para contratar o jogador, mas as tratativas não avançaram. O Vitória de Guimarães precisa fazer uma venda para equilibrar os cofres, mesmo não querendo abrir mão de seu artilheiro. O clube português não desejava a venda por saber que pode perder esportivamente, mas precisa equilibrar seu caixa para a próxima janela de transferência.

São Paulo busca alternativa para Calleri

O Tricolor tem como objetivo achar um reserva para Calleri. No elenco tricolor, ele e Welington são os únicos que não têm um substituto imediato. O lateral-esquerdo ainda tem o jovem Patryck para revezamento, mas a comissão técnica não vê o garoto pronto para assumir uma briga com o titular pela posição.

Já pela posição de centroavante, Carpini testou Luciano, Juan e até mesmo Galoppo improvisado. Contudo, nenhum destes atletas conseguiu fazer o mesmo papel que o argentino. Assim, achar um substituto para Calleri virou objetivo principal no São Paulo. Ainda mais pelo ano que o clube deve viver em 2024.

Afinal, o Tricolor Paulista vai disputar ainda neste ano Brasileirão, Copa do Brasil e a Libertadores. Com tantos compromissos importantes, o São Paulo teme desgastar seu artilheiro ou até mesmo que ele sofra uma lesão. Vale lembrar que o jogador terminou a temporada com uma lesão no tornozelo direito.

Assim, André Silva chegaria para ser o substituto imediato do Calleri. Uma titularidade neste momento é vista como improvável, já que o argentino possui uma idolatria dentro do Morumbi. Entretanto, boas atuações podem fazer com que Thiago Carpini repense suas convicções.

