Após pedido de Tite, Flamengo contrata novo analista de desempenho

O Flamengo decidiu realizar mudanças internas e contratou um novo analista de desempenho para 2024. Trata-se de Bruno Baquete, profissional que trabalhou ao lado de Tite nos tempos de Seleção Brasileira. A informação é do UOL Esporte.

Aliás, Bruno Baquete já iniciou os trabalhos no novo clube. O analista de desempenho marcou presença no Maracanã para acompanhar ao jogo entre Flamengo e Fluminense, no último domingo (25/02), pelo Campeonato Carioca. A equipe rubro-negra venceu por 2 a 0, com gols de Pedro e Cebolinha.

Contratação no Flamengo

Bruno Baquete permaneceu na Seleção Brasileira depois da saída de Tite, mas decidiu se desligar da CBF para assumir um novo desafio no Flamengo. A chegada do profissional foi um pedido do próprio técnico rubro-negro. Afinal, os dois se conhecem desde outros carnavais e possuem um bom relacionamento.

A nova contratação não deve interferir no organograma do clube. A ideia é que Bruno Baquete chegue para ser mais um integrante do setor de desempenho. É importante lembrar que a comissão técnica rubro-negra sofreu perdas importantes e precisou ser reformulada nas últimas semanas. Afinal, Fabinho e Juan se desligaram recentemente dos seus cargos e se transferiram para Corinthians e Seleção Brasileira, respectivamente.

