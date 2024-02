Jornalista denuncia importunação sexual feita por mascote do Internacional

Jornalista garante ter sofrido assédio no clássico do Rio Grande do Sul - (crédito: Foto: Twitter @@Gikumpel) Jogada10 Jogada10

A jornalista Gisele Kümpel acusou o homem que se veste como mascote do Internacional de importunação sexual. Em vídeo publicado nas redes sociais, a comunicadora falou sobre o assunto após a vitória do Colorado sobre o Grêmio, por 3 a 2, no Beira-Rio, em Porto Alegre, nesse domingo (25).

No relato da jornalista, ela foi incomodada pela pessoa que não teve a identidade revelada. Eles estavam próximos ao campo, ela como repórter e o mascote agitando a torcida, quando saiu um gol. Ela garante ter sido beijada pelo “Saci”.

A comunicadora e comentarista @Gikumpel deu detalhes da importunação sexual que afirma ter sofrido do mascote do Internacional no Gre-Nal de hoje, no Beira-Rio. Ela foi à delegacia da Polícia Civil para registrar um Boletim de Ocorrência. ???? Reprodução pic.twitter.com/k45zHzqEiW — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) February 26, 2024

“Está tudo bem. Tirando o pavor, tremedeira, choradeira e incredulidade do momento, fiz o que poderia fazer, já que eliminar o fato é impossível. Agradeço a preocupação”, escreveu nas redes sociais.

