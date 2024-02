Everton recupera quatro pontos e sobe na Premier League

Everton subiu duas posições na Premier League - (crédito: Oli Scarff/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A Premier League informou, nesta segunda-feira (26), alteração na punição sofrida pelo Everton por violação das Regras de Lucratividade e Sustentabilidade (PSRs). O clube de Liverpool teve a pena de dez pontos reduzida para “apenas” seis, subindo algumas posições na tabela do Campeonato Inglês. Assim, os Toffees sobem de 21 para 25 pontos, pulando da 17ª para a 15ª colocação.

“O Everton FC recorreu da sanção que lhe foi imposta com base em nove fundamentos, cada um dos quais relacionado com a sanção e não com o facto da violação, que o clube admitiu.

Dois desses nove fundamentos foram acolhidos pela Câmara de Recurso, que substituiu a dedução original de 10 pontos por seis.

Assim, esta sanção revista tem efeito imediato e a tabela da Premier League será atualizada hoje para refletir isso”, anunciou a entidade que organiza o Campeonato Inglês, em comunicado.

A punição sofrida pelo Everton foi a violação de regras do fair play financeiro da liga, relacionadas à rentabilidade e sustentabilidade da agremiação. Dessa forma, todos os clubes da Premier League são avaliados uma vez por ano.

EVERTON EXTRAPOLOU PREJUÍZO

Segundo as regras da entidade, os clubes podem ter um prejuízo de até 105 milhões de libras (R$ 634 milhões) em três anos. Contudo, o Everton excedeu esse limite e teve déficit de 370 milhões de libras (R$ 2,2 bilhões) entre 2018 e 2021.

A torcida do Everton ficou revoltada após o clube sofrer a punição. Na visão dos aficionados, o Manchester City também teria violado as regras. No entanto, sem receber punição esportiva semelhante à da agremiação de Liverpool.

Com a recuperação de quatro pontos, o Everton deu uma respirada na Premier League. Dessa forma, ele ultrapassou Brentford e Nottingham Forest, e abriu quatro pontos da zona do rebaixamento, ocupada hoje por Luton (20 pontos), Burnley (13) e Sheffield United (13).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.