Resposta de Tite sobre Daniel Alves recebe muitas críticas

Tite sobre Daniel Alves: "Todo erro deve ser punido. Mas não sou julgador e não tenho todos os fatos" - (crédito: Foto: Reprodução Youtube) Jogada10 Jogada10

A resposta de Tite sobre o julgamento de Daniel Alves, que pegou quatro anos e meio de prisão por estupro de uma mulher numa danceteria em Barcelona, recebeu críticas dos comentaristas do Terrabolistas. O programa rolou nesta segunda-feira (26/2). Na opinião da bancada, o que o técnico fez foi passar um pano no assunto.

Esta foi a declaração de Tite:

“Não posso fazer julgamento sem ter todos os fatos e as informações verdadeiras a respeito. Conceitualmente, todo erro deve ser punido. Mas não sou julgador e não tenho todos os fatos. Fora que há uma etapa de um profissional que trabalhou comigo e existem outras etapas profissionais e pessoais que ele também exerce. Essas eu não conheço e não posso julgar, tenho que ter muito cuidado”.

Tite vergonhoso na resposta sobre Daniel Alves

Para Aline Küller, uma das titulares do Terrabolistas, Tite fala muito de valores, mas fica devendo neste caso. Afinal, deu uma resposta que ela considera um acinte.

“Esperava uma declaração do Tite sobre esse assunto há um ano. O que vi foi uma declaração vergonhosa na primeira vez que em ele foi questionado sobre o assunto. Tite conviveu com Daniel Alves e o levou para a Copa-2022 por ser bom de grupo. Semanas depois do Mundial estuprou uma jovem. Mas para o Tite ele só conhecia o Daniel esportivamente. Se a classe futebolística parasse de passar pano do jeito que passa para o Dani Alves, esse mundo seria bem melhor”.

Luana Nunes, repórter do Terra, também foi incisiva:

“Tite entra nesse balde sujo de um pacto masculino que sempre se blinda, aconteça o que acontecer”.

Douglas Araújo, da Rádio Capital e convidado da semana do Terrabolistas, cobria o Corinthians quando Tite treinou o Timão, antes de assumir a Seleção. Reconhece a seriedade do treinador, mas lembrou que, sempre que se pergunta a ele sobre assuntos espinhosos, Tite sai pela tangente”.

“Sempre que nas perguntas há pontos que podem gerar algum ruído, sempre afeta de alguma forma o Tite, ele dará este tipo de resposta ao estilo que não é com ele”.

Terrabolistas

O Terrabolistas é um programa semanal do Terra, ao vivo sempre às segundas-feiras, às 10h (de Brasília). Mas você pode acompanhar quando quiser no canal do terra pelo Youtube. Para acompanhar o programa desta segunda-feira, é só clicar abaixo.