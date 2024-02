Com Libertadores e Carioca, Botafogo tem semana decisiva pela frente

Glorioso tem semana decisiva pela frente - (crédito: Vitor_Silva) Jogada10 Jogada10

O Botafogo vai ter uma semana importante e decisiva pela frente. Afinal, os jogadores alvinegros vão definir seus futuros na Libertadores e no Campeonato Carioca. Além disso, os dirigentes seguem em busca de um novo técnico para 2024.

Fábio Matias é o técnico interino e está responsável por comandar os jogadores alvinegros nos próximos desafios da temporada. O Botafogo jogo contra Aurora e Fluminense, pela segunda fase da Libertadores e pela última rodada da Taça Guanabara, respectivamente.

Semana do Botafogo

Aurora e Botafogo empataram no jogo de ida da segunda fase. Portanto, os jogadores alvinegros precisam de uma vitória para conseguirem uma classificação na Libertadores. Os times se enfrentam nesta quarta-feira (28/02), às 21h30 (Horário de Brasília), no Nilton Santos. Um empate leva o confronto para os pênaltis.

Em seguida, Fluminense e Botafogo se enfrentam no domingo (03/03), às 16h (Horário de Brasília), no Maracanã, em rodada decisiva da Taça Guanabara. O Glorioso está na quinta colocação do campeonato e corre risco de não se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. Portanto, uma vitória é fundamental para as pretensões do clube.

Com os confrontos decisivos da Libertadores e do Carioca, os dirigentes alvinegros seguem em busca de um técnico para 2024. Afinal, Tiago Nunes foi desligado do cargo na última quinta-feira (22/02), após uma sequência de resultados negativos. A ideia do clube é ter um treinador de “excelência” para temporada.

“A gente precisa de um treinador que entenda o momento do Botafogo. Entenda o ano que teremos. Para nós, hoje, é importante que seja um treinador de experiência. Não tem fórmula ideal, mas estamos procurando um que agregue ao projeto como um todo”, disse André Mazzuco.

