Palmeiras inicia preparação para próximo duelo e tem retorno de Mayke

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira (26), após vencer o Mirassol, na Arena Barueri, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Abel Ferreira agora inicia a preparação para o duelo contra a Portuguesa, nesta quarta-feira (28), no Canindé, em jogo atrasado da quinta rodada do Estadual. A partida foi remarcada por conta do Verdão ter disputado a Supercopa Rei do Brasil.

A grande novidade do treino foi Mayke. Afinal, o lateral-direito iniciou o processo de transição física. O camisa 12 participou do aquecimento integrado ao grupo e depois fez atividades em separado no gramado e na caixa de areia sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance. Contudo, ele ainda deve ser desfalque contra a Portuguesa.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na Arena Barueri realizaram o cronograma de atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência. Os demais fizeram um trabalho técnico de enfrentamento de oito contra oito em campo reduzido.

O Verdão já está classificado no Campeonato Paulista de forma antecipada. O time de Abel Ferreira já soma 21 pontos e está na liderança do Grupo B. Contudo, ainda disputa três jogos na fase de grupos, contra Portuguesa, São Paulo e Botafogo-SP. Além disso, o Palmeiras ainda briga pela liderança da classificação geral da competição.

