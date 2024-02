Com suspeita de Covid, Payet pode ser desfalque no Vasco

Payet vem sendo o principal destaque do Vasco na temporada 2024 - (crédito: Leandro Amorim) Jogada10 Jogada10

O Vasco pode ter um desfalque de peso para a estreia na Copa do Brasil. Isso porque Dimitri Payet está com suspeita de Covid e virou dúvida contra o Marcílio Dias, nesta terça (27).

A notícia foi trazida pelo “BTB Sports”, nesta segunda (26). Sem maiores informações, a publicação afirma que o craque francês está com suspeita de Covid.

????Informação: Payet é dúvida para o Jogo contra o Marcílio Dias, o jogador está com suspeita de covid. ????Leandro Amorim pic.twitter.com/EhuYdVyHd8 — BTB SPORTS (@BTBSPORTSOFICI) February 26, 2024

Caso a doença se confirme, o jogador não poderia ir a campo nesta terça, contra o Marcílio Dias. Jogo que marca a estreia dos times na Copa do Brasil 2024. Possivelmente, o tiraria também da última rodada da Taça Guanabara, domingo (3), contra o Boavista.

Usualmente, casos de Covid duram 14 dias. Com isso, Payet poderia acabar perdendo não só os dois citados jogos, mas a partida de ida da semifinal do Carioca (a princípio a ser realizada no dia 9 de março), caso o cruz-maltino avance.

Já se passar na Copa do Brasil, seria possível Dimitri perder também o jogo da segunda fase. As datas para tal fase, segundo a própria CBF, são entre 6 e 13 de março.

Payet atuou em sete dos dez jogos feitos pelo Vasco no Campeonato Carioca, tendo iniciado cinco deles. E, até o momento, nenhuma destas três ausências havia sido por lesão ou problema de saúde.

Nas duas primeiras rodadas, o jogador estava com o elenco principal no Uruguai, onde o cruz-maltino fez sua pré-temporada. Sua outra ausência foi diante do Audax, pela sétima rodada, quando cumpriu suspensão automática por três cartões amarelos.

