Fabrício Bruno completa 100 jogos pelo Flamengo: ‘Seguimos por mais’

Flamengo vence Fluminense no Maracanã - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / CRF) Jogada10 Jogada10

No último domingo (25/02), Fabrício Bruno completou 100 jogos pelo Flamengo no clássico diante do Fluminense. O zagueiro, dessa forma, apresentou uma atuação segura no Maracanã e novamente não sofreu gol em campo. A equipe rubro-negra venceu por 2 a 0, com gols de Pedro e Cebolinha.

“Uma excelente vitória. Estão todos de parabéns. Afinal, nada melhor do que completar 100 jogos em um clássicos e conquistar essa vitória para Nação, que nos apoiou no jogo inteiro. Nós seguimos por mais”, disse Fabrício Bruno ao perfil oficial do clube nas redes sociais.

Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

LEIA MAIS: Braz fala sobre Léo Ortiz no Flamengo: ‘Temos que ter paciência’

Chegada de Fabrício Bruno ao Flamengo

Com passagens por Cruzeiro, Chapecoense e Bragantino, Fabrício Bruno chegou ao Flamengo em fevereiro de 2022 e participou dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. O zagueiro se consolidou como titular absoluto em 2023 e vem sendo um dos pilares do sistema defensivo rubro-negro. Além disso, ele renovou recentemente seu contrato no clube até o fim de 2028.

Aliás, o Flamengo entra em campo no próximo sábado (02/03), diante do Madureira, às 16h (Horário de Brasília), no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Carioca. Com Fabrício Bruno em campo, os jogadores rubro-negros precisam apenas de um empate para serem campeões da Taça Guanabara.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.