Al-Hilal vence mais uma e se aproxima de recorde mundial

Al-Hilal se aproxima de recorde mundial - (crédito: Foto: Divulgação / Al Hilal) Jogada10 Jogada10

Está aberta a contagem regressiva. O Al-Hilal venceu o Al-Ettifaq por 2 a 0, nesta segunda-feira (26), pelo Campeonato Saudita e está muito perto de igualar o recorde mundial de triunfos seguidos. Esta foi a 24ª vitória seguida do time de Jorge Jesus, que precisa de mais três para igualar a marca histórica.

Os gols da partida de hoje, válida pela 21ª rodada da Saudi Pro League, foram de Milinkovic-Savic, de cabeça, e Al-Dawsari, ambos no primeiro tempo. O Al-Hilal lidera o Campeonato Saudita 2023/24, com 59 pontos.

O The New Saints, do País de Gales, é o recordista, com 27 vitórias seguidas. A façanha atingida em 2016 pelo time galês é reconhecida pelo Guinness, que considera apenas jogos oficiais. Aliás, vale ressaltar que temos um brasileiro na lista, já que o Coritiba engatou 24 triunfos seguidos em 2011.

Os números de Jorge Jesus no comando do Al-Hilal impressionam. Afinal, são 37 partidas oficiais e um aproveitamento de 88%. O maior de sua carreira. No Flamengo, o português fez o melhor trabalho de um treinador no futebol nacional desde 2003, quando engatou 19 jogos sem perder.

Aliás, vale ressaltar que apesar do grande time que tem em mãos, o treinador quase não pôde contar com a principal contratação do clube. Afinal, Neymar chegou ao Al-Hilal em agosto de 2023. No entanto, sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai dois meses depois. Desde então, o craque segue se recuperando.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook