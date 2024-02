Vasco viaja à Itajaí para confronto com o Marcílio Dias

Após a vitória sobre o Volta Redonda em Cariacica, o grupo vascaíno retornou ao Rio de Janeiro para dois dias de treinamento antes de outra viagem - (crédito: Leandro Amorim/Vasco da Gama) Jogada10 Jogada10

O Vasco finalizou sua preparação para a estreia na Copa do Brasil, nesta segunda (26). Posteriormente, a delegação viaja para a Itajaí, e a previsão de chegada no Aeroporto de Navegantes é no final da tarde. O duelo com o Marcílio Dias ocorre no dia seguinte, às 21h30 (de Brasília), no estádio Doutor Hercílio Luz.

O Cruz-Maltino, aliás, terá a vantagem do empate para passar de fase no jogo único. Por sinal, o Gigantão das Avenidas estará lotado para o duelo. A equipe de São Januário entende que a classificação para a próxima fase da competição é fundamental.

Assim, a tendência é a de que o técnico Ramón Díaz utilize as suas melhores peças. A grande dúvida é se o meio-campista Payet terá condições de jogo. Afinal, ele está com suspeita de ter sido contaminado por Covid. O confronto ganhou maior atenção especialmente após as eliminações de Cruzeiro e Coritiba. A propósito, a partida marca também a estreia do vitorioso comandante argentino, com diversas conquistas em copas, neste torneio mata-mata.

Assim como no período anterior a chegada em Cariacica para o duelo com o Volta Redonda, no último sábado (24), o Vasco informou através de nota, que o desembarque do grupo no Aeroporto de Navegantes será na pista. Com isso, os torcedores vão poder receber os jogadores no Sandri Palace Hotel.

O desembarque da delegação vascaína na chegada ao Aeroporto de Navegantes será realizado diretamente na pista, sem passagem pelo saguão. Os torcedores poderão recepcionar os atletas na chegada da delegação ao hotel em Itajaí. O #VascoDaGama encara o Marcílio Dias, às 21h30,… pic.twitter.com/06yIGfgHdt — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 26, 2024

Vasco tem mais compromissos decisivos pela frente

Depois do duelo com o Marinheiro, ainda na madrugada, a delegação do Gigante da Colina seguirá para Florianópolis. Afinal, segundo o planejamento traçado, o grupo pegará um novo voo para retornar ao Rio, na próxima quarta. Até porque, o duelo seguinte do Vasco também é decisivo.

Isso porque os comandados de Ramón Díaz vão enfrentar a Portuguesa na última rodada da primeira fase do Carioca. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda, a equipe se encontra na quarta colocação, com 19 pontos, mas ainda não carimbou sua classificação nas semifinais. O Cruz-Maltino disputa a última vaga com o Botafogo, que terá o clássico com o Fluminense, na etapa final do Estadual.

A partida entre o Vasco e a Portuguesa vai ocorrer no próximo domingo, às 18h10, em São Januário.

