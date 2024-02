Com histórico positivo em copas, Ramón estreia na Copa do Brasil pelo Vasco

Vasco prega esperanças que Ramón Díaz conseguirá dar fim ao período de jejum de títulos, principalmente em copas - (crédito: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco terá o Marcílio Dias como seu primeiro adversário na edição de 2024 da Copa do Brasil. O confronto ocorre, nesta terça-feira (27), e marca a estreia do técnico Ramón Díaz na competição. O profissional é o comandante mais vitorioso do futebol argentino. Em sua trajetória à beira do campo são cinco troféus de copas: três no River Plate e dois no Al-Hilal.

Ele, aliás tentará repetir no Cruz-Maltino, um feito que conseguiu nos Millonarios. No caso, acabar com um jejum de uma década sem títulos. Afinal, a conquista mais representativa foi a Libertadores com os River em 1996, quando estava em seu segundo ano como treinador.

Histórico de Ramón em Copas

Pelo River, além da Libertadores, o treinador faturou a Supercopa Sul-Americana em 1997 e a Copa Campeonato, ou Superfinal, de 2014. Enquanto em sua passagem na Arábia Saudita levou a melhor na Copa do Rei de 2017, além da temporada 22/23.

‘Vasco não precisa de motivação’

Após o último compromisso do Vasco, a vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda, Emiliano Díaz destacou a expectativa com a estreia na Copa do Brasil.

“Sabemos a importância que é jogar essa Copa tão prestigiosa. Vamos experimentar pela primeira vez, temos consciência do peso dela”, ressaltou o auxiliar.

Em seguida, o assistente apontou que a equipe não pode entrar desatento para o duelo. Inclusive, ele frisou que o grupo responde bem a momentos de maior pressão.

“O time não precisa de motivação. Eles sabem que, se errarmos, vamos para casa. Então o alerta é máximo. Nesse tipo de jogo eu sei que o grupo responde porque está acostumado a trabalhar com pressão. Temos que estar em alerta porque não vai ser um jogo fácil, como todos os próximos. Mas acho que o time está preparado para isso”, acrescentou Emiliano.

Na última edição da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino teve eliminação precoce na segunda fase para o ABC, em São Januário. Após empate no tempo normal, os cariocas levaram a pior na disputa de pênaltis.

Vale ressaltar que o duelo com o Marcílio Dias, nesta terça-feira (27), ocorre às 21h30 (de Brasília) no estádio Doutor Hercílio Luz. O Gigante da Colina tem a vantagem do empate no jogo único.

