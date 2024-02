Vasco terá três mudanças no time titular contra o Marcílio Dias

Adson foi titular apenas uma vez desde que chegou: diante do Audax - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco terá mudanças no time titular para enfrentar o Marcílio Dias, nesta terça (27), pela estreia na Copa do Brasil. São três ao todo, incluindo a entrada de Adson no lugar de Payet, que está fora do duelo.

A informação é do “Ge”. Segundo a publicação, além da entrada do camisa 28, outras duas mudanças serão feitas em relação ao time considerado titular.

Se levarmos em conta que Paulo Henrique volta de suspensão no lugar de Puma, esse número sobe para quatro. Segundo a nota, Ramón Díaz, em seu último treino antes da viagem a Itajaí, testou Rojas no lugar de João Victor, e Rossi na vaga de David.

As mudanças soam optativas, visto que tanto João Victor quanto David foram relacionados e não estão lesionados. Ambos, porém, saíram aos 20? do segundo tempo durante a vitória contra o Volta Redonda.

David, aliás, é um dos dois jogadores de linha com mais partidas oficiais na temporada – oito. Ele e Zé Gabriel (além do goleiro Léo Jardim) atuaram em todos os jogos desde que o time principal passou a ser utilizado no Carioca (a partir da terceira rodada).

O atacante, porém, atuou os 90 minutos em apenas uma oportunidade, o que demonstra que o físico do jogador pode não estar tão avantajado para um começo de temporada. Ele tem 61 minutos por partida, enquanto João Victor tem 67.

