Dorival Jr levará mais dois funcionários do São Paulo para a Seleção

Dorival segue 'desfalcando' o São Paulo após sua ida para a Seleção - (crédito: Foto: Staff Images / CBF) Jogada10 Jogada10

Dorival Júnior está levando mais dois funcionários do São Paulo para seu trabalho na Seleção Brasileira. Os profissionais são João Marcos Pereira Soares e Guilherme Lyra.

Chefes de análise de mercado, e departamento de análise de desempenho, respectivamente. A informação é do “Ge”, publicada nesta segunda-feira (26).

LEIA MAIS: São Paulo encaminha contratação do atacante André Silva

As saídas ocorrem, assim, um mês e meio depois da saída do próprio Dorival e sua comissão técnica. Além deles, o preparador físico Pedro Campos também deverá trabalhar com Dorival.

Mas, a exemplo do que acontece com o fisiologista Luiz Fernando e com o roupeiro Valdeci Leandro do Nascimento, Campos só se ausentará do São Paulo em períodos de convocações.

Com isso, a tendência é que o clube vá ao mercado e busque um substituto para a função de Chefe de análise de mercado. Lembrando que Dorival tentou levar Muricy Ramalho como coordenador de seleções na CBF. O ex-técnico, porém, optou por seguir seu trabalho de coordenador técnico do São Paulo.

Ex-São Paulo fará primeira convocação

Dorival Jr convocará a Seleção pela primeira vez na sexta-feira (1º). Isso porque o Brasil tem pela frente os duelos contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook